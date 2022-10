La actriz Melanie Griffith ha dado mucho de qué hablar en los últimos días a causa del cambiado aspecto de su cara, y en esta ocasión no es para mal.

De hecho, Griffith mostró en su última aparición en público un rostro mucho más armonioso que en anteriores episodios, destacó la prensa internacional.

En los últimos años, la imagen de la ex de Antonio Banderas fue muy criticada por el resultado de sus operaciones estéticas, que dejaron su rostro casi irreconocible.

Tanto fue así, que tanto los medios de comunicación como sus seguidores comentaban que tenía la cara “deformada”.

Por el contrario, a día de hoy Griffith vuelve a lucir una imagen un poco más natural a pesar de sus numerosas visitas a clínicas estéticas.

Una decisión que habría tardado más de la cuenta en tomar, ya que ella misma no se estaba dando cuenta de su cambio.

De hecho, no fue hasta que vio los comentarios del público que abrió los ojos.

Melanie Griffith, esta semana (izq) y en 2018.GTRES

Ni siquiera su propio doctor le habría dicho en su momento que era hora de frenar con los cambios estéticos.

“No me di cuenta de que me había pasado con la cirugía estética hasta que la gente empezó a hablar de ello. Me dolieron tanto esos comentarios que me fui a un médico para que arreglara toda la mierda que otro doctor me había hecho. Por suerte, ahora mi cara ya parece normal”, ha declarado la actriz a la revista Porter.