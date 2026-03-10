Mejore la textura y luminosidad de su piel con una rutina cosmética natural

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La experta en cosmética Dunnia Casanova compartió una rutina facial de tres pasos que mejora la textura y luminosidad de la piel.

Comenzó con una limpieza profunda usando un gel limpiador facial, del cual recomendó usar solo una gota. Luego aplicó un suero facial con aceite esencial de geranio, ideal para hidratar y reducir las líneas de expresión, dejándolo actuar unos minutos.

Finalmente, utilizó una leche hidratante con colágeno, urea y elastina, más líquida que una crema tradicional, para sellar la hidratación.

Mundo explicó que esta rutina es especialmente beneficiosa para pieles expuestas al sol, como las de zonas cálidas, y que los productos naturales son adecuados incluso para personas con alergias.