La vesícula biliar puede beneficiarse de plantas con acción antioxidante, cuya capacidad antiinflamatoria protege el sistema biliar, según la Dra. Frannia Arias Guzmán.

La especialista detalla que el cardo mariano y el diente de león, cuyas propiedades estimulan el flujo biliar, alivian digestiones pesadas y previenen la formación de lodos.

Estas plantas, que también incluyen la alcachofa y el boldo, favorecen la expulsión de cálculos pequeños cuando se consumen regularmente, lo que mantiene el sistema digestivo funcionando óptimamente.