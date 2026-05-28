¿Madrugar para trabajar? Tal vez no sea tan emocionante. Pero hacerlo para tener relaciones sexuales podría traer más beneficios de los que muchos imaginan.

Un grupo de especialistas reveló cuál sería la mejor hora del día para tener sexo y alcanzar un mayor nivel de placer. Lo más llamativo es que el horario exacto sorprendió incluso a muchos expertos: las 5:48 de la mañana.

La conclusión surge a partir de investigaciones difundidas por la Asociación Médica Británica, donde se analizó cómo actúan las hormonas durante distintos momentos del día y cuál es el impacto que tienen en la intimidad de las parejas.

La testosterona alcanza niveles más altos durante la madrugada

Los investigadores descubrieron que durante las primeras horas de la mañana el cuerpo registra un aumento considerable en la producción de testosterona, hormona clave en el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres.

Según el análisis, los hombres pueden despertar con niveles hormonales entre un 25% y un 50% más altos que en otros momentos del día. Esto ocurre porque las glándulas encargadas de producir estas hormonas trabajan con mayor intensidad mientras las personas duermen.

Por esta razón, los especialistas consideran que el cuerpo se encuentra biológicamente más preparado para la actividad sexual durante la madrugada.

Tener sexo temprano también mejora el estado de ánimo

Otro de los factores que llamó la atención de los científicos es el nivel de energía que suele existir al iniciar el día.

A diferencia de la noche, cuando muchas personas llegan agotadas por el trabajo, el estrés o las responsabilidades, en la mañana el cuerpo y la mente suelen estar más descansados.

Esto permite que exista una mayor relajación, mejor disposición emocional y menos preocupaciones, elementos que pueden favorecer la conexión íntima y aumentar el placer.

La mejor hora para el sexo cambia con la edad

Aunque el estudio señala las 5:48 a.m. como el momento ideal de forma general, los expertos aclaran que la edad también influye en los hábitos y ritmos del cuerpo.

En personas mayores, por ejemplo, algunos investigadores recomiendan tener relaciones sexuales durante la noche, especialmente entre las 8:00 p.m. y las 10:30 p.m.

La razón es que el orgasmo libera oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del bienestar”, la cual ayuda a relajar el cuerpo y favorece un mejor descanso.

El reloj biológico influye más de lo que muchos creen

Los especialistas explican que todo está relacionado con los ritmos circadianos, es decir, el reloj interno que regula funciones como el sueño, la energía y el funcionamiento hormonal.

Por eso, elegir el momento adecuado para ciertas actividades podría tener un impacto positivo en el bienestar físico y emocional.

Y aunque no todas las parejas tienen el mismo estilo de vida, la ciencia ahora pone sobre la mesa una curiosa recomendación: poner la alarma antes de las 6 de la mañana podría traer más beneficios de los esperados.