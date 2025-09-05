Escrito por: Eduardo Troconis.

Con la llegada del Día del Niño, muchos padres de familia aprovechan para regalar un detalle especial a los más pequeños del hogar. Sin embargo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) hizo un llamado a verificar la seguridad de los productos antes de comprarlos.

Kattia Chaves, de la Dirección de Apoyo al Consumidor, explicó que los juguetes deben cumplir con requisitos básicos de etiquetado y seguridad.

“La obligación de etiquetar es del comerciante y existe un decreto, el 34978, que establece la normativa técnica. Esa información debe estar en idioma español y debe ser clara y suficiente”, aseguró Chaves.

El MEIC recordó que en el empaque debe señalarse la edad recomendada de uso. Esto permite a padres y encargados determinar si el producto es adecuado para los niños.

“Estamos hablando de una población vulnerable. Hay juguetes con piezas desprendibles o imanes que pueden causar lesiones y convertir el producto en inseguro”, advirtió Kattia.

La institución mantiene una campaña en redes sociales y en su página web con consejos de seguridad y una lista de artículos retirados del mercado por ser peligrosos. También recordó a los comerciantes su obligación de retirar productos inseguros, ya sea en tiendas físicas o plataformas digitales.