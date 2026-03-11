MEIC presentó denuncia por ventas de vehículos que incumplen garantías

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El MEIC presentó varias denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor por agencias que venden vehículos nuevos o usados con incumplimientos de garantía, afectando los derechos de los compradores.

Las fiscalizaciones revelaron que muchos establecimientos no respetan lo establecido por ley, pese al alto volumen de ventas impulsadas por el fácil acceso al crédito.

“Encontramos que hay muchos cumplimientos, pero no se está brindando información clara y veraz, y esto no debe ser así”, expresó Patricia Rojas, ministra del MEIC.