MEIC detectó diferencias de hasta 140% en precios de regalos para las madres

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio detectó diferencias de hasta un 140% en los precios de productos idénticos que se comercializan para el Día de la Madre.

Ante la cercanía de la celebración, las autoridades advierten a los consumidores sobre esta gran variación que existe en el costo de mercado de los regalos.

La advertencia busca que los compradores comparen precios antes de adquirir los obsequios para sus madres.

Un ejemplo de esta evaluación es que la diferencia de precios en refrigeradoras puede ser de hasta 44%, en el caso de olla arrocera alcanza el 67% y en cocina eléctrica llega al 40%, según datos del MEIC.