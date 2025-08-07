El Ministerio de Economía, junto con el Ministerio de Salud y otras autoridades, presentó esta semana un estudio sobre el cumplimiento de los comercios conocidos como “outlet”, donde los consumidores suelen buscar productos más baratos, pero en ocasiones desconocen la calidad real de lo que compran.

La ministra de Economía, Patricia Rojas, explicó que el principal objetivo de estas verificaciones es proteger los derechos del consumidor, especialmente porque estos comercios no siempre cumplen con la garantía que por ley corresponde.

Rojas aclaró que “outlet” no es una categoría regulada ni un código industrial, sino un término en inglés que cualquier persona puede usar para nombrar su negocio, incluso si los productos no son necesariamente baratos ni cumplen las expectativas del cliente.

Entre los problemas encontrados están productos incompletos o que no sirven para el fin con que fueron comprados, etiquetas y manuales en idiomas distintos al español, incumplimiento de normas técnicas (como en juguetes) y falta de garantía efectiva.

La ministra puso como ejemplo la venta de una freidora sin el recipiente interno, lo que la hace inútil para su propósito, y advirtió que en esos casos el consumidor tiene derecho a la devolución o sustitución.

El estudio visitó 23 comercios outlet, de los cuales 22 recibieron órdenes para corregir irregularidades, y 21 casos fueron denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor, órgano encargado de sancionar incumplimientos. Además, el Ministerio de Salud puede ordenar el cierre de negocios que vendan productos sin el permiso sanitario correspondiente.

Finalmente, la ministra Rojas recordó que estas inspecciones también se intensificarán en fechas clave como el Día de la Madre, para garantizar que los consumidores reciban productos seguros y con garantías reales.

Puede escuchar la entrevista completa en el video adjunto.