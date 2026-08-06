Megaoperativo golpea estructura vinculada a alias “Diablo”

Las autoridades ejecutan un megaoperativo contra una estructura vinculada con alias “Diablo“ en diferentes puntos del país.

El Ministerio Público lidera las diligencias junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD).

El objetivo del operativo consiste en desarticular una presunta organización criminal relacionada con alias “Diablo”, considerado uno de los delincuentes más buscados del país.

Autoridades reportan nueve detenidos

Como resultado preliminar del megaoperativo contra alias Diablo, las autoridades informan sobre la captura de seis personas adultas y tres menores de edad.

Los equipos policiales mantienen allanamientos y otras diligencias de investigación, por lo que el número de detenidos podría variar conforme avance el operativo.

Operativo continúa en desarrollo

El Ministerio Público confirmó que las acciones siguen activas y que los investigadores continúan recopilando evidencia para fortalecer el caso.

En el operativo participan fiscales, agentes del OIJ, oficiales de la DEA y miembros de la Policía de Control de Drogas, quienes trabajan de manera coordinada para intervenir distintos puntos vinculados con la presunta estructura criminal.

Las autoridades indicaron que brindarán más detalles una vez concluyan las diligencias.

Investigación sigue abierta

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas detenidas ni los delitos específicos que se les atribuyen.

Se espera que, conforme avance el megaoperativo contra alias Diablo, el Ministerio Público y el OIJ amplíen la información sobre los resultados de las intervenci