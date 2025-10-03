Un megaoperativo antidrogas se despliega en el Pacífico Sur del país, con la participación coordinada de Guardacostas, Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras. La acción se ejecuta por aire, mar y tierra con el objetivo de interceptar cargamentos de droga y desarticular redes de narcotráfico. El operativo forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el control territorial.

La vigilancia se ha intensificado en las costas y terminales portuarias, luego de recientes hallazgos de alcaloides ocultos en envíos de piña. Tan solo en APM Moín, se localizaron 120 kilos de cocaína camuflados en cajas con destino a Bélgica.

Estos casos son investigados por la Fiscalía y La Policía de Control de Drogas (PCD) para dar con los responsables de la logística. Las fuerzas de seguridad mantendrán una presencia activa en la zona para cortar las rutas de tráfico de estupefacientes. La lucha contra el narcotráfico es una prioridad para las autoridades costarricenses.