Medio nicaragüenses califican como un baile de la derrota de Saprissa ante el Real Estelil, los morados cayeron por segunda ocasión en territorio pinolero.

Con estas frases la prensa nicaragüense destacó la victoria del Estelí ante el Saprissa.

“O sea, ayer el primer tiempo en particular fue un paseo”.

“Real Estelil ganó 2-1 a Saprissa, qué vergüenza por el monstruo y le ha ganado por segunda vez”.

“Sobre un equipo que es más caro y que tiene mayores figuras y que era considerado como la maquinaria, un trabuco a nivel de Centroamérica, pero el Estelil lo ha desnudado en dos ocasiones en pocos meses”.

Los medios de comunicación en Nicaragua tildan de baile la victoria del Real Estelil sobre el deportivo saprisa por Copa Centroamericana.

“El dizque equipo más grande de Centroamérica, volvió a morder el polvo a la derrota contra el Estelil, el más grande es el Olímpia”.

“Se está bajando al Saprissa, le ha pegado un baile en su propia casa, el equipo nicaragüense se hace sentir, se hace respetar en casa”.

Por segunda ocasión consecutiva, los morados cayeron en territorio pinolero lo que generó molestia en el entorno morado.

“Tengo cuatro campeonatos y por tener cuatro campeonatos no me voy a poner de puntillas, a vender jugadores como que si esto fuera quien sabe qué, el mercado central o algo así” enfatizó Benjamín Mayorga, ex jugador morado.

“Nos ganaron en colmillo que es algo también con lo que han de alguna manera avanzado y se han equiparado” comentó Vladimir Quesada después del juego.

El próximo reto para los tibaseños será este sábado 24 de agosto ante Cartagines en el estadio Ricardo Saprisa.