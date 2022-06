Los medios se han hecho eco de esta noticia: Shakira y Piqué atraviesan una profunda crisis debido a una supuesta infidelidad del futbolista. El Periódico de Barcelona, abordó un poco más. En el podcast ‘Mamarazzis‘, hecho por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:”Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) … me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

Incluso se habla de que el jugador del Barcelona se fue de casa y estaría durmiendo en su casa de soltero. Los vecinos de Piqué confirman su mudanza, de acuerdo a la información del diario El Periódico. Estos rumores tienen en vilo no solo a los periodistas del mundo del entretenimiento y a los paparazzis. De hecho, algunos de ellos -de la agencia española Europa Presss- registraron un reciente encuentro entre la cantante y el futbolista.

Los vieron en el interior de un vehículo. Desde afuera, los fotógrafos los interrogaron por estos rumores de problemas sentimentales que circulan sobre ellos, pero sin obtener respuesta alguna de su parte. Tanto Shakira como Piqué son muy celosos de su vida privada. Desde sus respectivas redes sociales ni colombiana ni español ha emitido algún comentario sobre cómo está su relación. Paralelamente a todas estas informaciones que circulan entre los medios de comunicación.

¿”Te Felicito” está dedicada a Piqué?

Lo cierto es que los rumores de crisis entre la pareja llevan desde hace unos días. Incluso, se ha analizado la letra de “Te felicito”, y muchos aseguran que Shakira se la habría dedicado a Piqué. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, es parte de la letra.