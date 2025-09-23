El dolor, cansancio y la aparición de varices en las piernas son frecuentes señales de problemas circulatorios que afectan a muchas personas, según la doctora Karla Roldán, cirujana vascular periférica.

Para aliviar estas molestias, especialmente durante las noches, la especialista recomienda el uso de medias elásticas de compresión terapéutica y la aplicación de compresas frías o baños con agua fría para estimular el retorno sanguíneo.

En casos más severos donde hay dolor persistente o calambres, puede ser necesario un tratamiento médico que incluya suplementos como magnesio o incluso intervenciones quirúrgicas.