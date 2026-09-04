Toman medidas contra hombre que agredió a veterinaria con un martillo

El hombre sospechoso de atacar brutalmente con un martillo a una veterinaria en Cartago deberá permanecer un mes internado por orden judicial.

Medida solicitada por la Fiscalía

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que a solicitud de la Fiscalía de Cartago, el sospechoso cumplirá un mes de internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

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El sujeto es investigado como sospechoso de cometer el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacara con un martillo a la veterinaria dentro de su lugar de trabajo.

La veterinaria se recupera en casa

La joven veterinaria logró escapar del establecimiento y pedir auxilio. Varias personas acudieron en su ayuda y redujeron al sospechoso hasta la llegada de las autoridades.

La víctima se trasladó al Hospital Max Peralta y posteriormente regresó a la casa de sus padres, donde continúa su recuperación debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

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