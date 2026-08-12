La medida extrema que aplican a alias “Diablo” cada 3 días dentro de máxima seguridad

Según la información conocida por Noticias Repretel, alias “Diablo” no permanece durante largos periodos en una misma celda.

El cambio se realiza cada tres días con el objetivo de evitar que el privado de libertad conozca de forma permanente cuál es el lugar donde permanece.

De acuerdo con las fuentes consultadas, esta medida también busca impedir que sus abogados conozcan en cuál celda se encuentra en determinado momento.

Las autoridades pretenden así reducir el riesgo de que información sobre su ubicación pueda filtrarse al exterior.

Buscan evitar un posible operativo de rescate

El cambio constante de celda busca evitar que personas cercanas a alias “Diablo” puedan conocer con precisión dónde permanece recluido.

Las autoridades mantienen especial atención ante la posibilidad de que personas allegadas al privado de libertad intenten conocer su ubicación para organizar algún tipo de operativo de rescate.

Por esta razón, el traslado entre celdas se mantiene como parte de las medidas de seguridad aplicadas al detenido.

Así es la celda donde permanece momentáneamente

Imágenes compartidas en exclusiva por Noticias Repretel muestran parte del espacio donde alias “Diablo” permanece actualmente.

En las imágenes se observa una celda de dimensiones reducidas, con una ducha ubicada en la parte superior de una de las paredes.

Sin embargo, se aclaró que esta no corresponde a la denominada “celda Homer”, como inicialmente se había considerado durante la transmisión.

El espacio mostrado corresponde a una de las celdas en las que el privado de libertad puede permanecer de manera momentánea antes de que las autoridades vuelvan a cambiarlo de ubicación.

Alias “Diablo” llegó al Primer Circuito Judicial de San José

Este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue trasladado desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José para que pueda avanzar en la indagatoria a solicitud de su abogado.

Las autoridades utilizaron dos vehículos blindados conocidos como “La Bestia”, además de unidades de la Policía Penitenciaria y vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El operativo permitió movilizar al privado de libertad bajo estrictas medidas de seguridad.