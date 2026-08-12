Médicos lanzan alerta: Fenómeno del Niño podría poner en riesgo su salud

El Fenómeno del Niño podría generar un aumento en los riesgos para la salud de la población, especialmente entre personas con enfermedades crónicas, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El Colegio de Médicos y Cirujanos reunió a especialistas de seis áreas para analizar los principales efectos que este fenómeno climático podría provocar en la población.

Según los expertos, el aumento de las temperaturas, la radiación ultravioleta y los cambios en las condiciones de lluvia pueden favorecer diferentes complicaciones de salud.

El Fenómeno del Niño podría elevar la temperatura

De acuerdo con lo señalado durante el análisis, el Fenómeno del Niño podría aumentar la temperatura hasta en dos grados.

Esta condición, combinada con la radiación ultravioleta que recibe Costa Rica, puede afectar especialmente a las personas con piel sensible.

Los especialistas explicaron que las altas temperaturas también provocan una mayor sudoración, situación que puede afectar la piel y favorecer la aparición de infecciones.

Estas complicaciones pueden ser bacterianas, virales o por hongos y presentarse en diferentes partes del cuerpo.

Médicos advierten por varias enfermedades

Las altas temperaturas y los cambios en las lluvias pueden favorecer problemas en diferentes áreas de la salud.

Entre los principales riesgos identificados por los especialistas están:

Problemas cardiovasculares.

Enfermedades respiratorias.

Complicaciones dermatológicas.

Problemas alérgicos.

Afectaciones renales.

Riesgos asociados con el trabajo bajo condiciones de calor.

Los médicos también advierten que el Fenómeno del Niño podría empeorar enfermedades que ya padecen algunas personas.

Pacientes crónicos enfrentan mayor riesgo

El calor, la humedad y la sudoración excesiva pueden representar un riesgo particular para las personas con enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas destacan la importancia de mantener una adecuada hidratación, especialmente entre quienes ya presentan problemas de salud.

El presidente del Colegio de Médicos señaló que el Fenómeno del Niño representa un reto para la salud pública y pidió reforzar las medidas de prevención.

Médicos recomiendan protegerse del calor

Ante las condiciones que podría generar el Fenómeno del Niño, los especialistas recomiendan tomar medidas para reducir los riesgos.

Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse bien hidratado, protegerse de la radiación solar y prestar atención a cualquier cambio en el estado de salud.