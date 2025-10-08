Un médico costarricense está a la vanguardia de la urología al implementar un procedimiento quirúrgico tecnológico para tratar problemas de próstata. Esta técnica innovadora ofrece mejores resultados y una recuperación más rápida en comparación con los métodos tradicionales.



El procedimiento, que combina tecnología de punta y expertise médico, reduce significativamente los riesgos y mejora la calidad de vida de los pacientes. Su implementación posiciona a Costa Rica como referente en avances médicos en la región.



Este logro representa un paso importante en la modernización de la salud en el país, demostrando que los profesionales nacionales pueden competir a nivel internacional en innovación y calidad de atención.