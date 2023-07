A sus 15 años de edad, la ciudadana inglesa Halle Pollard recibió un sorprendente diagnóstico que cambiaría su vida: estaba embarazada. Sin embargo, para la adolescente, aquella prueba que le practicaron, la cual salió positiva, no presentaba un resultado verídico, por lo que debía que tratarse de algo más. Desafortunadamente, tenía razón, ya que padecía cáncer de ovario en fase cuatro.

En declaraciones a Metro UK, Pollard, que ahora tiene 19 años, recordó que, a pesar de que les dijo a los médicos que era imposible que estuviera gestando, ninguno de ellos le creyó. De hecho, no fue hasta que le realizaron una ecografía cuando notaron que no tenía un feto. “La cara de la enfermera cambió por completo cuando hizo el ultrasonido, pero no pudo decirnos nada”, contó.

Aunque quedó claro que no estaba embarazada, la realidad era mucho más grave, ya que descubrieron que tenía un cáncer de ovarios que, debido a su gravedad, se expandió hasta sus pulmones.

“Era la etapa cuatro y se había extendido a mis pulmones. Tenía 42 tumores en mis pulmones y un tumor de 13 cm por 20 cm en mi ovario. Yo estaba totalmente en shock. Realmente, nunca me di cuenta de que tenía cáncer. Todavía no lo hago hasta el día de hoy”, declaró.

Es importante precisar que el cáncer de ovario y el embarazo suelen presentar síntomas parecidos, por lo cual en algunas ocasiones pueden ser confundidos. Este tipo de cáncer genera aumento del tamaño abdominal, náuseas y vómitos, sensibilidad en los senos y cambios en el ciclo menstrual.

Tras someterse a una operación para extirpar su ovario izquierdo, recibió quimioterapia y, luego de nueve meses, logró superar la terrible enfermedad. La joven aduce su recuperación al apoyo de sus seres queridos. “Mi mejor amiga incluso se afeitó el pelo antes para darme el coraje de hacer lo mismo”, indicó.

Ahora, Halle quiere compartir su historia y evitar que más personas pasen por esta experiencia. “Si sientes que algo anda mal, no te detengas hasta obtener las respuestas que te mereces”, recomendó.