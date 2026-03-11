La médico forense encargada de abrir la refrigeradora y bolsa donde se encontraban los restos de Nadia Peraza dio fuertes revelaciones sobre el cuerpo de la víctima, frente a los jueces que llevan el caso.

Mientras ella daba las declaraciones y analizaba las fotos recabadas, Jeremy Buzano Paisano, sospechoso del femicidio, solo miraba hacia el suelo.

¿Qué dijo la médico forense?

Dijo que cuando empezaron a abrir la refrigeradora, encontraron un pantalón de mezclilla, donde estaban las partes inferiores del cuerpo de Nadia. Por ejemplo, estaba el fémur izquierdo, ya solo como hueso.

También, encontraron músculos, líquido blanco y piel en envases de mayonesa y suavizante.

“No tiene genitales de ningún tipo, no se podía valorar como decir, ‘veamos el genital, a ver si es hombre o mujer’, no había para poder valorar eso, no había mamas”, dijo Emily Solano, médico forense.

Solano afirmó que en 18 años de trabajar en toda la parte médico-legal, nunca había presenciado algo así.

Principales hallazgos

¿Qué pena pide la familia de Nadia Peraza contra el sospechoso?

Piden un total de 196 años de prisión.

¿Qué personas hacen falta que participen en el juicio?

Un analista criminal, antropólogos forenses y la doctora encargada de hacer la autopsia.