Medicamentos para tratar el dolor e inflamación bajaron de precio

Los medicamentos para tratar el dolor y la inflamación bajaron levemente de precio durante agosto, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El INEC determinó que estos fármacos disminuyeron casi un tres por ciento en su costo durante el mes anterior, lo que beneficia a los costarricenses que requieren estos productos privados.

La reducción en los precios de los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos representa un alivio para los consumidores que los adquieren con frecuencia.