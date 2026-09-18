Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Medford y Wanchope se enfrentarán por segunda vez como entrenadores, en un duelo que los llevará de compañeros en La Sele a rivales en el campeonato nacional.

Medford afirma que “de lo que se vaya a crear en el ambiente a nosotros, a mí me tiene sin cuidado”.

Ambos técnicos tienen un historial como compañeros en la Selección Nacional antes de asumir sus actuales roles como directores técnicos.

El enfrentamiento entre estos dos entrenadores genera expectativa entre los aficionados del fútbol costarricense.