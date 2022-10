Hernán Medford salió tranquilo y contento del estadio Ricardo Saprissa, para el entrenador el juego fue parejo y desde ya empezará a prepar el siguente partido.

“Estamos tranquilos, no asumimos como ventaja el empate, al final está pareja la serie, nosotros la estamos viendo así, es respeto que le tenemos al rival, si al final se necesita el gol de visita no lo veremos mal, la afición tiene derecho a celebrar”.

Para Medford el empate fue un gran resultad y buscará resolver la final en casa.

“Venir a sacar este resultado es bueno para el equipo, sacar un empate de visita es un buen resultado, nosotros tuvimos 2 opciones, Saprissa tuvo 1 y la aprovecharon, el empate me deja tranquilo”.

Fue constante Herediano en su juego, como lo hizo durante toda su etapa regular.

“Heredia mostró lo que ha mostrado durante todo el campeonato, un equipo que está solvente, que maneja bien los tiempos, demostró por qué quedó en primer lugar”.

¿Qué pasó con Orlando Galo?

“Lo de Galo no opíno del tema, no tengo ganas de hablar del tema, es un tema del que no quiero hablar”.

Medford no se fue sin tirar una frase picara a su rival.

“Es un equipo unido, cuando un equipo está unido hay detalles que lo demuestra en el partido, ellos se hablan, se motivan, no se pelean entre ellos, un jugador mío no se pelea con sus compañeros como pasó en el otro lado, habían peleas del otro lado, usted lo ve, un equipo totalmente unido, el fútbol es conjunto, hoy demostramos que tenemos un equipo de verdad”.

Hernán comentó que a partir de mañana preparará el juego del fin de semana.

“No puedo hablar del partido que viene, tuve que preparar este partido, si me hace la pregunta mañana si se la puedo responder, tengo que ver si hay alguno lesionado o cargado, espero que me la entiendan”.

¿Da tranquilidad el invicto?

“Nosotros no estamos celebrando nada porque no hemos ganado nada, estamos tranquilos y sabemos que tenemos que ganar, como le dije al principio la serie está pareja”.

Hernán Medford pide selección para John Jairo Ruíz.

“Por la calidad y por lo que ha hecho es candidato para la selección, no es presión ni nada, como aficionado lo digo, está para selección”.

¿La celebración y locura en el estadio morado los amedrentó a los heredianos?

“Nos fortaleció ese gol de ellos y cómo lo celebró la gente, nos motivo, estamos jugando contra otro equipo que tiene mucha calidad”.