Medford se auto describe como sensible y explota contra la prensa

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

“El negrito es sensible, soy muy sensible yo ante ciertos comentarios, y resentido también a veces”. Esa fue la última frase del entrenador del Saprissa, Hernán Medford, en la conferencia de prensa de este jueves, de cara al juego decisivo ante Cartaginés del fin de semana.

¿Y cuál es el contexto?

Luego del pasado duelo ante Herediano, Hernán afirmó que “le pasaron por encima” a los rojiamarillos, frase que fue cuestionada por algún sector de la prensa.

Ante esto, el timone morado fue breve con algunas respuestas, pero también claro y contundente en responder algunos cuestionamientos al respecto.

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“Es muy diferente que el periodista opine, no me cuestione… El cuestionamiento fue por qué yo dije eso, que se agrandó y que todo (dijeron), ¿ah, gano un partido y no me puedo agrandar? Cuando pierdo el otro tengo que esconderme porque me dan con todo, entonces le aviso a los periodistas ¿cuando puedo asomar la cabeza entonces?”, dijo, en principio.

También, el entrenador dijo qué es lo que debería decir un periodista, según su criterio:

“Simplemente, un periodista lo que tiene que decir es: Hernán, bravo con lo que dijo, pero yo pienso diferente”.

Un cierre particular

Llamó sensibles a los periodistas, se auto denominó sensible, resentido, y cerró con un tono de bromas la conferencia.

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“Hay periodistas que son muy sensibles, porque uno va y les dice un defecto o algo que hicieron mal y ahí la agarran contra uno, como tienen el micrófono todo el día pueden tomarla personal”, señaló.

Yo si soy un resentido, algunos hablaron paja después de que yo dije que le pasamos por encima a Heredia y me cuestionaron, eso no está bien. Está bien que opinen y pueden opinar diferente que mi”, dijo.

Al final, nada pasó a más. Sí fue un tanto polémica la conferencia, pero Hernán mantuvo un tono tranquilo durante toda la rueda de prensa.