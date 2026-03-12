Medford confirma operación de un jugador y brinda detalles sobre dos lesionados más

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Deportivo Saprissa encara un duelo clave este fin de semana cuando visite al Club Sport Cartaginés. Será una batalla futbolística por el segundo puesto, que podría definir quién disputará el primer lugar con el Herediano.

“Vamos a jugar contra un equipo que está ahí peleando la clasificación, para ratificar el puesto que estamos. Obviamente hay que ganar el domingo”, declaró Hernán.

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Sin embargo, de cara al duelo, también reveló algunos detalles importantes sobre sus jugadores lesionados.

Sebastián Acuña operado

Quizá el más importante es el caso de Sebastián Acuña: Medford confirmó que será operado este mismo jueves 12 de marzo tras su lesión de menisco.

La noticia también la avaló el departamento médico del Deportivo Saprissa, pues confirmó recientemente lo que dijo el timonel con un comunicado oficial.

Sobre David Guzmán y Deyver Vega

“Deyver Vega ya está entrenando con el equipo, lo de Guzmán ahí va poco a poco”, confirmó Hernán.

El entrenador destacó la importancia de sumar más jugadores durante el torneo, pues busca prepararse de cara al Torneo de Copa, y también de cara a la fecha FIFA.

“Ahorita viene el Torneo de Copa y necesitamos tener a todos, lamentablemente es en la fecha FIFA también, que no solo nacionales podíamos tener en la selección, sino también Sub 20 y Sub 17”.

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También hizo referencia a los extranjeros, al contar que Nicaragua y Panamá tienen partidos amistosos, por lo que aprovechará el regreso de sus futbolistas.