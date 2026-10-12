Medford aseguró que sus jugadores deben asumir responsabilidades

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El entrenador Medford manifestó que sus jugadores deben asumir la responsabilidad correspondiente tras la derrota sufrida ante el equipo de Escorpiones.

El conjunto dirigido por Medford enfrentará este jueves al Sporting en un nuevo compromiso del campeonato nacional.

El técnico hizo énfasis en la necesidad de corregir los errores cometidos para afrontar el próximo partido.

“Hay que asumir responsabilidades, yo las asumo y ellos también lo tienen que hacer. (…) Tienen que tomar consciencia, tomar responsabilidades, porque el jueves tenemos la revancha, tenemos que ganar”, precisó el DT.