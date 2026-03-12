Joaquín Durán, un mecánico automotriz de Copey de Dota, se reinventó y hoy crea deliciosos vinos artesanales elaborados con café y frutas, demostrando que la innovación y la pasión pueden transformar una vida.

Lo que inició en 2009 con un fermento de mora se convirtió en Vinos Quinchos, una marca que ofrece más de diez variedades, incluyendo licor de café, flor de café, pulpa de café, pétalos de rosa, limón dulce y jabuticaba.

Joaquín aplicó sus conocimientos de mecánica para medir acidez y grados brix, convirtiéndose en un verdadero ingeniero en alimentos artesanales.