Escrito por: Eduardo Troconis.

El Real Madrid continúa con paso firme en el inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga. Este domingo, los merengues vencieron 0-3 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un duelo donde Kylian Mbappé volvió a ser determinante al marcar un doblete, mientras Vinícius Júnior selló la victoria en el tiempo añadido.

El encuentro no fue sencillo en sus primeros compases, con un Oviedo que intentó cerrar espacios y sorprender a la contra. Sin embargo, la calidad individual del Madrid marcó la diferencia. Mbappé abrió el marcador al minuto 37′ tras un gran pase en profundidad de Arda Güler. En la segunda mitad, el francés volvió a aparecer al 83’ para firmar el 0-2 con su instinto goleador.

Ya en el agregado, Vinícius Júnior (90+3’) sentenció el partido dejando sin opciones a los asturianos. Con este resultado, el Real Madrid suma su segunda victoria consecutiva en liga.

El próximo rival del merengue será el Mallorca, correspondiente al duelo de la jornada 3 que se jugará el próximo sábado.