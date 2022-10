Sigue la novela en Francia luego de las declaraciones de Kylian Mbappé acerca de su futuro en el París Saint-Germain y, si bien, el delantero desmintió que su entorno afirmara que se quiere marchar del club en enero de 2023, en las oficinas del Parque de los Príncipes se están cansando de estas actitudes.

“Soy muy feliz acá y nunca he pedido mi salida en enero”, respondió el atacante francés de 23 años después de la victoria contra el Olympique de Marsella, cuatro días después de la polémica sobre su supuesto deseo de abandonar el club parisino.

Quien se sumó a las palabras de Mbappé fue el director deportivo del PSG, Luis Campos, quien ratificó antes del partido de Champions League ante Benfica que el jugador no le manifestó la idea de marcharse ni a él ni al presidente, el qatarí Nasser Al-Khelaifi.

A raíz de este culebrón, en el cual se aparenta una calma en el vestuario del PSG y la relación de las estrellas Neymar y Mbappé estaría sanada, el diario L’Equipe de Francia sostiene que en las altas esferas del club, más precisamente en Doha, están “muy irritados” por el conflicto.

“El eco de las palabras de Campos no resistirá la fuerza de la ola. En el club, están cada vez más molestos. Si Mbappé tiene la sensación de haber sido traicionado por promesas incumplidas, el PSG comparte un sentimiento similar hacia un jugador al que ha cedido a todas las exigencias, incluso más allá del aspecto deportivo”, amplía el medio sobre el tema que divide aguas en la opinión pública francesa.

En el artículo publicado, se agrega que el campeón del mundo en 2018 “no habló directamente con Nasser al-Khelaifi” pero que el mensaje con intenciones de salir el próximo año “le fue transmitido”. Además, se cuestionan las palabras vertidas a la prensa por parte del jugador el domingo pasado tras el partido: “Juró no haber pedido nunca la salida del club en enero. Pero no dijo si, en el fondo, quería quedarse. O incluso si él no pediría irse en julio”.

Mientras esta novela espera por resolverse, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina para Mbappé con la selección de Francia, el PSG de Christophe Galtier, Neymar y Messi continúa en la cima de la Ligue 1 y busca cerrar su clasificación a octavos de final de la Champions League el martes 25 de octubre ante Maccabi Haifa como local.