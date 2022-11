Si bien ya desde hace varios días se viene hablando de una reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, recién este jueves llegó la confirmación oficial con una contundente imagen.

En las últimas semanas, cuando la empresaria regresó a Estambul -ciudad en la que hoy vive el futbolista-, mucho se rumoreó sobre la nueva oportunidad al amor que se habrían dado, pero las versiones cobraron más fuerza cuando ambos postearon varias postales desde Maldivas, aunque hasta ahora no se los había visto juntos.

Hasta ese paradisíaco destino habían viajado para disfrutar de unas vacaciones a solas, sin sus hijos y aprovechando el parate en su club por el Mundial de Qatar 2022. Y, para terminar con las especulaciones, fue el delantero el que dio el paso crucial.

Junto a dos imágenes en las que se los ve abrazados, publicó un contundente mensaje: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”.

Por el momento, la mediática no se expresó al respecto, ni con un “me gusta” ni con un comentario.

Hace tan solo algunos días, Wanda había hecho contundentes declaraciones sobre su separación en la prensa italiana. “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”, señaló.