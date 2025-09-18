Un video muestra la discusión entre un hombre y una mujer que terminó cuando el agresor mató a la lora, mascota de la víctima. El caso ocurrió en Río Jiménez de Guácimo, Limón.

La Ley de Bienestar Animal establece penas de tres meses a dos años de cárcel por dar muerte a un animal doméstico, además de sanciones civiles por daños y perjuicios.

Posible agravante por violencia vicaria

El hecho también podría incluir la aplicación de la Ley contra la Violencia Vicaria, vigente desde hace unos meses, que sanciona cuando un agresor daña a una mascota para afectar psicológica o moralmente a la víctima. En este caso, la pena podría llegar al máximo previsto y sumarse medidas de protección.

