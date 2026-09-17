Matan de múltiples balazos a hombre dentro de un carro

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Un hombre de aproximadamente 40 años murió luego de recibir múltiples impactos de bala dentro de un vehículo en San Carlos.

Hombre recibió varios impactos de bala

La emergencia ocurrió en Venecia de San Carlos, específicamente en el sector de Calle Sánchez, donde reportaron a una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre de unos 40 años dentro de un carro.

La víctima presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el tórax.

Los socorristas valoraron al herido; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Cruz Roja confirmó la muerte en el lugar

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia y realizó la valoración correspondiente.

Tras confirmar el fallecimiento, los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio mientras se esperaba el procedimiento de las autoridades.

Gabriel Quirós, Coordinador Operativo destacado en la zona nos brinda detalles.

Gabriel Quirós, Coordinador Operativo.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron el ataque ni sobre posibles responsables.

Las autoridades deberán investigar lo ocurrido para determinar cómo se produjo el ataque y establecer la identidad de la víctima.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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