Matan joven a balazos dentro de su propia casa

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó un suceso en el que un joven perdió la vida tras recibir múltiples disparos.

Según el reporte preliminar, la víctima se encontraba ingresando a su casa cuando los sospechosos, quienes aparentemente lo venían siguiendo, entraron a la vivienda.

La información indica que no hubo palabras de por medio y que los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra el joven, provocándole la muerte en el lugar.

Autoridades judiciales identificaron al fallecido con el apellido Chaves, de 19 años.

Este suceso ocurrió en el sector de Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas, a eso de las 12:11 a. m. de este 4 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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