Un hombre de 28 años, identificado preliminarmente con el apellido Mendoza, falleció la noche de sábado tras recibir una mortal herida con arma blanca en el pecho, en medio de una riña registrada dentro de un comercio en el cantón de Atenas, Alajuela.

Según información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió pasadas las 10:30 p.m., cuando aparentemente se desató una discusión dentro del establecimiento, la cual terminó de forma violenta.

Mendoza fue trasladado de emergencia a un centro médico local, sin embargo, murió minutos después debido a la gravedad de la herida. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del crimen y dar con el o los responsables.