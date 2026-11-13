Matan a hombre que sobrevivió a un primer atentado

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Durante las últimas horas se presentó el asesinato de un hombre de nacionalidad colombiana en sector de San Rafael de Alajuela, la madrugada de este 13 de noviembre.

Tiempo atrás este sujeto, que fue blanco de un nuevo atentado, había sobrevivido a otro ataque y en esta ocasión no pudo salvar su vida.

¿Cómo asesinaron al hombre?

Al menos dos sujetos en motocicleta lo abordaron en vía pública y le dispararon en múltiples ocasiones. Él corre y se refugia en su vivienda, sin embargo ya había sido impactado por al menos dos proyectiles de bala.

Lo declararon sin vida en el lugar de los hechos.

¿Qué pasó con los sospechosos?

Tras el ataque, escaparon a toda velocidad del lugar. Autoridades tratan de identificarlos mediante cámaras de seguridad de la comunidad.

Alajuela vuelve a ser escenario de violencia

En lo que va del año, la provincia de Alajuela registra 70 asesinatos. La mayoría de ellos son vinculados con ajustes de cuentas, por tema de disputas entre bandas.

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