Autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos recibieron a un joven que fue trasladado en un vehículo particular tras un fatal ataque en Pavas.

¿Qué sucedió con el joven?

Según la información preliminar, la víctima presentaba heridas de bala en los brazos y la espalda, así como un golpe en la cabeza que, en apariencia, habría sido provocado con la cacha de un revólver.

La versión que manejan las autoridades es que se trataría de un altercado entre varios sujetos que llegaron caminando. Cuando el joven intentó defenderse, uno de los involucrados le disparó y escapó.

Finalmente, lo llevaron a la estación de Bomberos en Pavas, donde fue declarado sin signos vitales.

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Por: Camila Rosales Méndez

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