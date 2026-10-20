Matan a balazos a hombre en su propia casa

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un hombre de apellido López, de 25 años, murió tras recibir dos disparos en el tórax dentro de su propia casa en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, la noche de este lunes.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del homicidio ingresó a las 11:55 p. m. La víctima estaba en su casa cuando, en apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta ingresaron a la propiedad.

Dispararon desde la puerta

Según la información judicial, uno de los sospechosos disparó varias veces desde la puerta de la vivienda e impactó a López en dos ocasiones en el tórax.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Personal de la Cruz Roja trasladó al herido al Hospital de San Carlos, donde el personal médico declaró su fallecimiento.

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El OIJ mantiene el caso bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.