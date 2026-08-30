Matan a balazos a hombre en Guanacaste

Un hombre de aproximadamente 46 años murió tras recibir varios balazos la noche de este sábado en el sector de Irving, en La Cruz de Guanacaste.

¿Qué se sabe al respecto?

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia ocurrió a eso de las 11:12 p. m.

Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron al hombre con una herida por arma de fuego en la cabeza, pero ya no presentaba signos de vida.

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán investigar las circunstancias del ataque y determinar quiénes fueron los responsables.

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