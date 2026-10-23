Máscaras de neón: el accesorio perfecto para llenar de color sus fiestas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una fiesta de colores que llame la atención es la tendencia en estos días, y las máscaras de neón se convierten en el accesorio perfecto para lograrlo.

Alejandro y Anyelo explican qué diseños de neón tienen disponibles, cuál es el más buscado y si funcionan con batería o son recargables.

Los especialistas detallan cómo funcionan estos accesorios luminosos y para qué ocasiones se pueden usar, ofreciendo una opción divertida y llamativa para llenar de color cualquier celebración y sorprender a los invitados con un toque de luz y creatividad.