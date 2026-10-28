Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Las mascaradas de la realeza francesa sorprenden en las calles de Barva, Heredia, donde el artista plástico Carlos Salas crea personajes nuevos con estilos originales que destacan entre los pasacalles.

Asimismo, dos personajes de la realeza francesa sobresalen entre sus creaciones, inspiradas en la moda del siglo 17 y la época del Rococó.

Además, Carlos Ureña, acompañante en los pasacalles, confirma que todo el mundo les pide fotos durante los recorridos.