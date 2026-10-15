Masa madre: los secretos de la fermentación natural

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Juan Alberto León y el chef Esteban Montero son artesanos de la fermentación natural, expertos en masa madre, y se han perfeccionado en el arte de transformar el agua y la harina en alimentos vivos, altamente digestivos y nutritivos.

Los especialistas explican por qué muchas personas que sienten que el pan común les cae pesado descubren que la masa madre no les genera inflamación, y detallan que el pan de masa madre con semillas y vegetales combina fermentación natural con un extra de nutrientes, fibra y grasas saludables.

Además, explican que su fermentación prolongada degrada parcialmente almidones y proteínas del gluten, lo que lo hace más ligero para el estómago.