Masa filo: cómo lograr una preparación dorada y crujiente

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Una masa fina y crujiente, un relleno cremoso y una combinación de espinaca y queso ricotta convierten este plato en una propuesta diferente para el almuerzo.
La chef Yorleny Ávila enseña a preparar esta receta con masa filo y comparte las claves para conseguir una textura dorada y un relleno lleno de sabor.
La especialista explica qué hace especial a la masa filo, qué ingredientes se necesitan y cómo manipular sus delicadas capas sin que se rompan ni se resequen.
También detalla por qué la mantequilla cumple un papel importante en la preparación y cómo ayuda a conseguir ese acabado crujiente.