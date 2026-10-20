Masa filo: cómo lograr una preparación dorada y crujiente

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Una masa fina y crujiente, un relleno cremoso y una combinación de espinaca y queso ricotta convierten este plato en una propuesta diferente para el almuerzo.

La chef Yorleny Ávila enseña a preparar esta receta con masa filo y comparte las claves para conseguir una textura dorada y un relleno lleno de sabor.

La especialista explica qué hace especial a la masa filo, qué ingredientes se necesitan y cómo manipular sus delicadas capas sin que se rompan ni se resequen.

También detalla por qué la mantequilla cumple un papel importante en la preparación y cómo ayuda a conseguir ese acabado crujiente.