Más personas podrían recibir una pensión no contributiva con propuesta del Gobierno

El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca ampliar la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), dirigido principalmente a personas en condición de pobreza o pobreza extrema que no cuentan con una pensión. La propuesta pretende atender a unas 32 mil personas que actualmente se encuentran a la espera de recibir este beneficio. De aprobarse, el Gobierno estima que podrían otorgarse 31.221 nuevas pensiones.

¿De dónde saldría el dinero para la pensión?

Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la distribución de los recursos que recibe el Banco Popular mediante el aporte patronal.

El proyecto propone trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) el 50% de ese aporte que actualmente recibe el Banco Popular.

La otra mitad continuaría destinada al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), tal como establece actualmente la legislación.

De acuerdo con la propuesta, el Banco Popular cuenta con una situación financiera que permitiría realizar esta modificación sin afectar el cumplimiento de sus funciones.

¿Qué es el Régimen No Contributivo?

Es un programa destinado a personas que no lograron cotizar lo suficiente para obtener una pensión contributiva y que se encuentran en una situación económica vulnerable.

Entre quienes pueden recibir este beneficio se encuentran adultos mayores que no cuentan con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, además de otros grupos en condición de vulnerabilidad.

Actualmente, la pensión ordinaria del Régimen No Contributivo es de aproximadamente ₡82.000 mensuales.

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Una propuesta en medio de dificultades de financiamiento

Para 2026, la CCSS señaló que el financiamiento disponible para el Régimen No Contributivo resultaba insuficiente para cubrir todas las necesidades, situación que incluso dificultaba otorgar nuevas pensiones

Ahora, el proyecto deberá avanzar en la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán que analizar la propuesta y determinar si los cambios planteados al financiamiento pueden convertirse en ley.

De aprobarse, el Gobierno asegura que la medida permitiría ampliar significativamente la cobertura del Régimen No Contributivo y atender a miles de personas que actualmente esperan por este beneficio.

Escrito por: Daniel Palma Durán