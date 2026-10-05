¿Más lluvias? Repase el pronóstico del tiempo para este inicio de semana

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un pulso húmedo proveniente del Mar Caribe inestabiliza las condiciones del territorio nacional este lunes. La vocera del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Gabriela Chinchilla, informó que se espera un repunte de las precipitaciones durante la tarde en varios sectores de Costa Rica.

Durante la mañana se prevén precipitaciones dispersas en el Caribe y cielo parcialmente nublado en el resto del país. Hacia la tarde, las lluvias estarán presentes en el Valle Central, la zona norte y la vertiente del Pacífico.

Chinchilla señaló que habrá lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica durante ese periodo del día. Además, advirtió que son posibles precipitaciones fuertes en varias regiones del territorio nacional. El incremento en la humedad durante este día es el factor principal detrás de estas condiciones.