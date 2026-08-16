¿Más lluvias? Lanzan advertencia por condiciones del tiempo durante las próximas horas

El Instituto Meteorológico Nacioanl (IMN) lanzó una advertencia por las condiciones del tiempo que se esperan para las próximas horas.

Se prevé un ambiente inestable sobre el país, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, el transporte de humedad asociado con el incremento de los vientos alisios hacia el sur de Centroamérica y la presencia de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

¿Qué condiciones se esperan?

Para la tarde prevalecerán las condiciones lluviosas en el Caribe y la Zona Norte. Además, las precipitaciones en las montañas alcanzarán sectores del Pacífico Norte y del Valle Central.

Estas lluvias permanecerán en la noche, con intensidad moderada a fuerte.

Mientras que en el Pacífico Central y Pacífico Sur se pronostican aguaceros con tormenta durante la tarde y noche.

Advertencia

“Se recomienda especial atención en las cuencas del Caribe, donde la saturación del suelo se encuentra entre 90 – 100%, además ante la probabilidad del aumento de las precipitaciones en esta vertiente. Aunado a esto, las cuencas en el Pacífico Sur presentan saturaciones superiores al 85%”, detalla el IMN.

Además, piden cuidado en zonas urbanas, ante la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

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