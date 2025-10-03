El Instituto Meteorológico Nacional prevé para esta tarde aguaceros de fuerte intensidad acompañados de tormenta eléctrica. Los fenómenos se concentrarán en la Vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte del país, según el último pronóstico.

En sectores montañosos, los acumulados de lluvia podrían superar incluso los 100 milímetros. El IMN hace un llamado a la precaución, especialmente en provincias como Puntarenas, Esparza, Nicoya, Quepos y Corredores.

Estas zonas ya han experimentado inundaciones y deslizamientos en días recientes debido a la saturación de los suelos. Las condiciones se mantendrán inestables, con alta probabilidad de nuevos incidentes. Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos o zonas propensas a inundaciones.