¿Más lluvias? Así estará el clima en las próximas horas

El clima en Costa Rica continuará marcado por condiciones inestables durante este viernes 7 de agosto de 2026.

La cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá un ambiente favorable para la formación de lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones afectarán tanto el Caribe como la Zona Norte durante las primeras horas del día, mientras que en la tarde las lluvias se extenderán hacia regiones montañosas, el Valle Central y el Pacífico Sur.

Lluvias desde la madrugada en el Caribe y la Zona Norte

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana existe una alta probabilidad de lluvias en la costa de Limón y en sectores de las llanuras de la Zona Norte.

Estas condiciones responden a la permanencia de la Zona de Convergencia Intertropical cerca del país, un fenómeno que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones sobre ambas costas.

Aguaceros y tormentas en la tarde

Para la tarde, el pronóstico indica que aumentará la actividad lluviosa en las zonas montañosas de la Zona Norte, el Caribe Norte y los alrededores del Valle Central.

En estas regiones se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo.

Pacífico Sur podría registrar lluvias intensas

El Pacífico Sur también presentará lluvias con tormenta eléctrica durante la tarde y la noche.

Además, existe la posibilidad de que se registren acumulados importantes de lluvia de forma localizada, lo que podría generar afectaciones en algunos sectores vulnerables.

¿Cómo estará el clima en Costa Rica durante este viernes?

En resumen, el clima en Costa Rica seguirá caracterizado por la inestabilidad atmosférica durante las próximas horas. Las lluvias y tormentas tendrán mayor presencia en:

Limón.

Llanuras de la Zona Norte.

Zonas montañosas de la Zona Norte.

Caribe Norte.

Alrededores del Valle Central.

Pacífico Sur.

Si tiene previsto realizar actividades al aire libre, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y fuertes aguaceros.