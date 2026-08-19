¿Más lluvias? Así estará el clima en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este miércoles 19 de agosto condiciones atmosféricas inestables en Costa Rica, con abundante nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.

Lluvias y tormentas durante la tarde

Durante la tarde, el IMN prevé lluvias aisladas en el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Además, se esperan aguaceros dispersos acompañados de tormentas eléctricas en las montañas del Caribe y la Zona Norte.

La Península de Nicoya tampoco queda fuera del pronóstico, ya que podrían presentarse algunos chubascos durante la tarde.

¿Dónde lloverá durante la noche?

Para las horas de la noche, el IMN mantiene la posibilidad de lluvias aisladas en la región del Caribe, especialmente en sectores cercanos a la costa.

Estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica que se mantiene sobre el sur de América Central.

Así estará el clima este miércoles

El país tendrá abundante nubosidad desde las primeras horas de este miércoles, mientras que las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a la evolución de las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas.

Para consultar el pronóstico regional completo, puede ingresar al sitio oficial del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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