Más fibra, mejor digestión: combinaciones prácticas y sabrosas para combatir el estreñimiento

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La nutricionista Raquel García explicó que la fibra, a pesar de que no se digiere ni aporta calorías, es fundamental para la microbiota intestinal y existe en dos tipos: la soluble, que ayuda a reducir colesterol y triglicéridos, y la insoluble, que mejora el tránsito intestinal en personas con colon irritable.

Para incorporarla de forma deliciosa, preparó piña asada con una cucharadita de miel, aprovechando que esta fruta contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión, y conserva el 60% de fibra soluble y 40% insoluble.

También mostró cómo hacer pancakes de harina de avena con papaya y sus semillas, que aportan papaína para limpiar el hígado, efecto desparasitante y fibra soluble ideal para disminuir el colesterol.