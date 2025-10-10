En San Ramón, Andrés y Vero son mucho más que reposteros; son el vivo ejemplo de que el amor, la fe y la perseverancia pueden convertir cualquier adversidad en un nuevo comienzo.

Tras un accidente que le arrebató un brazo a Andrés y los dejó sin ingresos ni rumbo claro, esta pareja decidió empezar desde cero, literalmente con un batidor de mano y un hornito pequeño.

Unidos por la pasión por la cocina y el deseo de sacar adelante a su familia, comenzaron a preparar tres leches, pays, tamales y panecillos que hoy endulzan los hogares de toda la comunidad.