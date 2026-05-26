A través de su sitio web oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció varias interrupciones del servicio eléctrico para este miércoles 27 de mayo.
Estas serán las zonas sin luz este miércoles:
- San José, Santa Ana y Uruca: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
El motivo de esta situación es la construcción de obras eléctricas.
- Heredia, San Antonio y Belén: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
En este sitio habrá mantenimiento de obras eléctricas.
- San José, Catedral: de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.
La CNFL reporta mantenimiento en la red subterránea.
- San José, Merced: de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.
También habrá mantenimiento en la red subterránea.
Según la información proporcionada por la institución, esta situación afectará a más de 1.000 servicios eléctricos.
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Por: Camila Rosales Méndez
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